В Малави обнародовали дату похорон вице-президента

Похороны вице-президента Малави Саулоса Чилимы, погибшего в авиакатастрофе, состоятся 17 июня в его родной деревне Нсипе.

Похороны вице-президента Малави Саулоса Чилимы, погибшего в авиакатастрофе, состоятся 17 июня в его родной деревне Нсипе.

Как передает Report со ссылкой на газету The Nation, об этом заявил на брифинге в столице Лилонгве официальный представитель правительства, министр информации Мозез Кумкуйю.

"Вице-президент Саулос Чилима будет похоронен в понедельник, 17 июня, - цитирует его издание. - Независимые медицинские специалисты проведут вскрытие тел погибших в авиакатастрофе. Бывшая первая леди Патриша Шанил Дзимбири будет похоронена со всеми военными почестями в пятницу".

Ранее президент Малави Лазарус Чаквера назначил правительственную комиссию по организации похорон Чилимы, председателем которой стал министр юстиции Титус Мвало.

Накануне Чаквера объявил о 21-дневном национальном трауре на период с 11 июня по 1 июля в память о Чилиме.