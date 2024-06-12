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В Малави обнародовали дату похорон вице-президента

В Малави обнародовали дату похорон вице-президента Похороны вице-президента Малави Саулоса Чилимы, погибшего в авиакатастрофе, состоятся 17 июня в его родной деревне Нсипе.
Другие страны
12 июня 2024 г. 22:29
В Малави обнародовали дату похорон вице-президента

Похороны вице-президента Малави Саулоса Чилимы, погибшего в авиакатастрофе, состоятся 17 июня в его родной деревне Нсипе.

Как передает Report со ссылкой на газету The Nation, об этом заявил на брифинге в столице Лилонгве официальный представитель правительства, министр информации Мозез Кумкуйю.

"Вице-президент Саулос Чилима будет похоронен в понедельник, 17 июня, - цитирует его издание. - Независимые медицинские специалисты проведут вскрытие тел погибших в авиакатастрофе. Бывшая первая леди Патриша Шанил Дзимбири будет похоронена со всеми военными почестями в пятницу".

Ранее президент Малави Лазарус Чаквера назначил правительственную комиссию по организации похорон Чилимы, председателем которой стал министр юстиции Титус Мвало.

Накануне Чаквера объявил о 21-дневном национальном трауре на период с 11 июня по 1 июля в память о Чилиме.

Как сообщалось ранее, вице-президент и восемь высокопоставленных чиновников погибли в авиакатастрофе 10 июня близ Чикангавы (район Мзимба).

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