В Малави более 20 футболистов-любителей и болельщиков погибли в ДТП

По меньшей мере 22 футболиста-любителя и болельщика погибли на севере Малави, когда машина с ними перевернулась на обратном пути с матча.

По меньшей мере 22 футболиста-любителя и болельщика погибли на севере Малави, когда машина с ними перевернулась на обратном пути с матча.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская медиагруппа Би-би-си.

По ее информации, водитель не справился с управлением, и машина, в которой находились около 80 человек, опрокинулась на повороте. Помимо гибели 22 человек, сообщается, что еще 12 пассажиров получили ранения, их состояние оценивается как серьезное.

Президент Малави Лазарус Чаквера уже выразил соболезнования близким погибших и пострадавших. Он распорядился оказать необходимую помощь семьям жертв ДТП.