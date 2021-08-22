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В Малайзии задержан танкер с гражданами России

В Малайзии задержан танкер с гражданами России Власти Малайзии задержали за незаконную стоянку танкер, на борту которого находятся граждане России, Латвии, Норвегии и Филиппин.
Другие страны
22 августа 2021 г. 15:36
В Малайзии задержан танкер с гражданами России

Власти Малайзии задержали за незаконную стоянку танкер, на борту которого находятся граждане России, Латвии, Норвегии и Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении руководителя Агентства по обеспечению соблюдения морского законодательства Малайзии Мохамеда Хассима.

"Судно было замечено системой наблюдения за морским пространством страны примерно на удалении 27,8 морской мили (51,4 км) на юго-запад от побережья города Секинчана (штат Селангор)", - сказал глава ведомства. "На борту танкера, зарегистрированного в Норвегии, находятся 20 членов экипажа, граждане России, Латвии, Норвегии и Филиппин", - указал Мохамед Хассим.

По его словам, судно вышло из Сингапура и встало на стоянку в территориальных водах Малайзии, ожидая дальнейших инструкций от головного офиса в Норвегии. "Капитан во время проверки не предоставил никаких документов, разрешающих встать на якорь в Малайзии", - добавил руководитель агентства.

Согласно законодательству страны, за данное нарушение может грозить штраф в размере 100 тыс. ринггитов (23,5 тыс. долларов США) или лишение свободы на срок до двух лет.

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Версия на азербайджанском языке Malayziyada göyərtəsində Rusiya vətəndaşları olan tanker saxlanılıb

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