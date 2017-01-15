В Малайзии задержали шестерых подозреваемых в связях с ИГ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Полиция Малайзии задержала шесть человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

"Речь может идти о связях с ИГ. Мы проводим дальнейшее расследование, так как это угроза безопасности страны", — заявил представитель полиции.

Правоохранительные органы провели операцию в городе Пасир-Мас на северо-западе страны в воскресенье утром. Задержанным от 30 до 40 лет. Полиция обнаружила у них в домах материалы для производства взрывных устройств.