В Малайзии взошел на престол новый король

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Султан малайзийского штата Келантан Мухаммад V коронован во вторник королем Малайзии на период до 2021 года. Как сообщает Report, он стал 15-м монархом страны с момента провозглашения независимости в 1957 году.
Согласно конституции страны королями Малайзии каждые пять лет на ротационной основе становятся султаны и раджи девяти штатов страны.
Мухаммад V принял корону у раджи штата Кедах Абдул Халима Муадзана.
Малайзийский король является главнокомандующим армией страны, а также представляет страну на различных официальных мероприятиях.
News DepartmentАвтор новости
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