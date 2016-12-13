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    В Малайзии взошел на престол новый король

    Султан малайзийского штата Келантан Мухаммад V стал 15-м монархом страны с момента провозглашения независимости

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Султан малайзийского штата Келантан Мухаммад V коронован во вторник королем Малайзии на период до 2021 года. Как сообщает Report, он стал 15-м монархом страны с момента провозглашения независимости в 1957 году.

    Согласно конституции страны королями Малайзии каждые пять лет на ротационной основе становятся султаны и раджи девяти штатов страны.

    Мухаммад V принял корону у раджи штата Кедах Абдул Халима Муадзана. 

    Малайзийский король является главнокомандующим армией страны, а также представляет страну на различных официальных мероприятиях.

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