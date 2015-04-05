​В Малайзии взорвался вертолет с чиновниками

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля в пригороде столицы Малайзии Куала-Лумпур взорвался вертолет с людьми.

Как передает Report, внутри находились шесть человек, двое из которых ранее работали в правительстве.

Известно, что среди погибших начальник канцелярии премьера Азлин Алиас и бывший посол страны в США, а ныне депутат Джамалуддин Джарджис.

Вертолет взорвался в воздухе перед самым падением. Пассажиры возвращались со свадьбы дочери премьера страны Наджиба Разака.

По информации местного агентства Bernama, вертолет взорвался во время сильного дождя.

По словам главы МВД Малайзии Ахмада Захида Хамиди, на данный момент удалось обнаружить пять тел погибших. Личности всех погибших установлены.