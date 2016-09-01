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    В Малайзии выявили первый случай вируса Зика

    Число зараженных этим вирусом в Сингапуре достигло 115 человек

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Первый случай заболевания вирусом Зика выявлен в Малайзии  у женщины, совершившей ранее поездку в Сингапур. Как сообщает Report со ссылкой на Reuetrs, об этом заявили в министерстве здравоохранения Малайзии.

    Кроме того, позитивный тест на вирус оказался у ее дочери, находящейся в Сингапуре.

    По последним данным, число зараженных вирусом Зика в Сингапуре достигло 115 человек. Минздрав Сингапура отмечает, что ожидает выявления новых случаев инфицирования.

    Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

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