В Малайзии вводят жесткие ограничения из-за коронавируса

Несмотря на строгие меры контроля, все сектора экономики остаются действующими, массового перехода на удаленную работу и закрытия предприятий указом не предполагается

Правительство Малайзии вводит в действие на период с 12 мая по 7 июня "Указ о контроле передвижения", представляющий собой набор жестких мер контроля распространения коронавирусной инфекции, на всей территории страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сегодня в специальном обращении к нации премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин.

Все передвижения между провинциями страны запрещаются, кроме чрезвычайных случаев и передвижения грузового транспорта, транспорта снабжения и транспортных средств чрезвычайных служб, говорится в заявлении, которое публикует интернет-версия газеты The Star.

Традиционные для Малайзии массовые выезды для посещения родственников в других провинциях в период окончания Рамадана в этом году также запрещены, говорится в заявлении.

Все учебные заведения страны на период действия указа закрываются, кроме случаев, когда в них проходят международные экзамены (для поступления в иностранные вузы).

Жесткие меры контроля приняты Малайзией в связи с происходящей в настоящее время вспышкой коронавирусной инфекции, в ходе которой количество ежедневных заражений COVID-19 возросло до трех и более тысяч человек.