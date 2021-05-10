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В Малайзии вводят жесткие ограничения из-за коронавируса

В Малайзии вводят жесткие ограничения из-за коронавируса Несмотря на строгие меры контроля, все сектора экономики остаются действующими, массового перехода на удаленную работу и закрытия предприятий указом не предполагается
Другие страны
10 мая 2021 г. 17:40
В Малайзии вводят жесткие ограничения из-за коронавируса

Правительство Малайзии вводит в действие на период с 12 мая по 7 июня "Указ о контроле передвижения", представляющий собой набор жестких мер контроля распространения коронавирусной инфекции, на всей территории страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сегодня в специальном обращении к нации премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин.

Все передвижения между провинциями страны запрещаются, кроме чрезвычайных случаев и передвижения грузового транспорта, транспорта снабжения и транспортных средств чрезвычайных служб, говорится в заявлении, которое публикует интернет-версия газеты The Star.

Традиционные для Малайзии массовые выезды для посещения родственников в других провинциях в период окончания Рамадана в этом году также запрещены, говорится в заявлении.

Все учебные заведения страны на период действия указа закрываются, кроме случаев, когда в них проходят международные экзамены (для поступления в иностранные вузы).

Жесткие меры контроля приняты Малайзией в связи с происходящей в настоящее время вспышкой коронавирусной инфекции, в ходе которой количество ежедневных заражений COVID-19 возросло до трех и более тысяч человек.

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Версия на азербайджанском языке Malayziya koronavirusa görə sərt məhdudiyyətlər tətbiq edir
Версия на английском языке Malaysia imposes strict restrictions amid surging COVID-19 cases

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