В Малайзии ввели "индекс шариата", показывающий соответствие общества исламскому праву

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Малайзии вводится так называемый "индекс шариата" - показатель соответствия общества основным принципам ислама и исламского права (шариата). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, торжественная церемония презентации индекса состоялась при участии премьер-министра этой страны Наджиба Разака в городе Путраджая.

"Индекс шариата" будет являться основным индикатором того, насколько Малайзия, ее внешняя и внутренняя политика, а также экономика и степень развития общественных институтов соответствуют принципам ислама", - сказал на церемонии премьер-министр.

Как стало известно, этот новый показатель будет оценивать на предмет соответствия принципам шариата такие сферы национальной общественно-политической жизни как юриспруденция, экономика, образование, хозяйственная инфраструктура, окружающая среда, здравоохранение, культура, внешняя и внутренняя политика государства, а также политическая жизнь общества.

Сообщается, что претворением в жизнь, а также анализом показателей "индекса шариата" займется специально созданная государственная комиссия.