В Малайзии военный вертолет упал на здание школы, десятки пострадавших

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В населенном пункте Тавау на острове Борнео в Малайзии военный вертолет упал на здание школы. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, в результате аварии получили ранения не менее 22 человек. Сведений о погибших нет.

Малайзийские военные заявляют, что крушение произошло во время тренировочного полета. Вертолет, на борту которого находились 14 военнослужащих, упал на крышу школьной столовой.

Пилот вертолета госпитализирован в критическом состоянии. Помимо солдат пострадали семеро школьников и работник школы.