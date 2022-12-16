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В Малайзии в результате схода оползня погибли 16 туристов

В Малайзии в результате схода оползня погибли 16 туристов В Малайзии оползень сошел на палаточный туристический лагерь, погибли 16 человек, в том числе 5-летний мальчик. Еще 17 считаются пропавшими без вести, или как полагают спасатели, остаются под завалом.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 11:24
В Малайзии в результате схода оползня погибли 16 туристов

В Малайзии оползень сошел на палаточный туристический лагерь, погибли 16 человек, в том числе 5-летний мальчик. Еще 17 считаются пропавшими без вести, или как полагают спасатели, остаются под завалом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом передает АР.

Шеф окружной полиции Суффиан Абдуллах сообщил о том, что трагедия случилась ночью в 50 км к северу от Куала-Лумпура, в лагере рядом с популярной среди туристов органической фермой. Сигнал о случившемся поступил в 2:24 ночи по местному времени. Обвалившаяся порода накрыла площадь примерно в 1,2 га.

Считается, что в момент схода оползня в лагере было 94 человека, только граждане Малайзии, 53 из них были спасены. Семеро получили травмы, их доставили в больницу, сказал Абдуллах.

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