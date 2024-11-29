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В Малайзии в результате наводнений погибло несколько человек

В Малайзии в результате наводнений погибло несколько человек В Малайзии в результате наводнений погибло 3 и эвакуировано более 80 тыс. человек.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 09:38
В Малайзии в результате наводнений погибло несколько человек

В Малайзии в результате наводнений погибло 3 и эвакуировано более 80 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на государственный координационный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В ведомстве отметили, что по состоянию на утро пятницы трое человек погибли и 80 589 человек были эвакуированы в 467 пунктов временных убежищ.

Сообщается также, что на восточном побережье страны частично приостановлено железнодорожное сообщение.

Агентство отмечает, что наводнения считаются обычным явлением на восточном побережье Малайзии в период муссонов, который проходит с октября по март, однако проливные дожди, прошедшие на этой неделе, привели к массовым эвакуациям, в основном в северо-восточном штате Келантан, граничащем с Таиландом.

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