О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Малайзии в результате крушения судна погибли 10 человек

В Малайзии в результате крушения судна погибли 10 человек Спасатели обнаружили тела по меньшей мере 10 человек, предположительно нелегальных мигрантов, после крушения судна на юге Малайзии.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 09:11
В Малайзии в результате крушения судна погибли 10 человек

Спасатели обнаружили тела по меньшей мере 10 человек, предположительно нелегальных мигрантов, после крушения судна на юге Малайзии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель управления пожарной и спасательной службы штата Джохор.

"Утром в среду были обнаружены тела четырех женщин и шестерых мужчин, еще 19 человек были спасены", - приводит его слова издание The Star. Кроме того, по информации спасателей еще 29 человек после крушения судна пропали без вести.

Руководитель Агентства по обеспечению морской безопасности Хизам Закариа уточнил, что "очевидно, корабль, на борту которого находились нелегальные иммигранты, незаконно вошел в территориальные воды Малайзии".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
8 декабря 2021 г. 15:44
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42
Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
ФотоГубернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
13 декабря 2021 г. 09:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi