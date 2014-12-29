В Малайзии в результате сильных наводнений свыше 220 тыс. человек покинули свои дома

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сильные наводнения на севере и востоке Малайзии вынудили покинуть свои дома более 220 тыс. человек. Как сообщает Report cо ссылкой на информационное агентство BERNAMA, наиболее серьезная ситуация продолжает сохраняться в штате Келантан, где за последние несколько часов число эвакуированных выросло на 30 тыс. и превысило 151 тыс. человек.

В штате Паханг более 30 тыс. человек покинули свои дома и размещены во временных лагерях. Опасная ситуация продолжает сохраняться и в штатах Перак и Тренгану.

Наводнения, которые продолжаются уже почти 2 недели, вызваны проливными дождями. Несмотря на то, что это время года в странах Юго-Восточной Азии считается сезоном дождей, интенсивность осадков в Малайзии, по оценкам экспертов, достигла рекордного за многие годы уровня.