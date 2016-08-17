В Малайзии угнали нефтяной танкер

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Власти Малайзии заявили об угоне нефтяного танкера, перевозившего 900 тыс. литров дизельного топлива, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении малайзийского морского ведомства (Malaysian Maritime Enforcement Agency, MMEA) говорится, что судно Vier Harmoni находится в водах у индонезийского города Батам. В ведомстве отметили, что личности угонщиков пока не установлены.

По данным Reuters, судно, перевозившее дизельное топливо на 392,7 тыс. долларов, отправилось из порта Танджунг Пелепас (Tanjung Pelepas) в Малайзии во вторник.

Дополнительные подробности инцидента пока не сообщаются.