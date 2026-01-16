В Малайзии приостановили военные и полицейские закупки на фоне коррупционного расследования

Решения о закупках в вооруженных силах и полиции Малайзии, которые связаны с расследованием коррупции, временно приостановлены до полного приведения их в соответствие с действующими правилами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Анвара Ибрагима.

Решение было принято на фоне обвинений во взяточничестве, связанных с армейскими контрактами.

Малазийская комиссия по борьбе с коррупцией (MACC) провела обыски в нескольких компаниях, подозреваемых в участии в коррупционной схеме, а также заморозила шесть банковских счетов, принадлежащих одному из фигурантов дела и членам его семьи.

8 января в рамках расследования предполагаемой коррупции были задержаны бывший главнокомандующий армией и еще четыре человека. Как сообщают местные СМИ, в понедельник экс-глава армии был освобожден из-под стражи.

По данным СМИ, премьер-министр Анвар Ибрагим заявил, что правительство через соответствующие министерства намерено пересмотреть и реорганизовать систему государственных закупок с целью повышения ее прозрачности.

Он подчеркнул, что власти планируют выявить возможные слабые места и уязвимости в механизме закупок, после чего провести его обновление для обеспечения полного соблюдения установленных норм.