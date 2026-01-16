Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Малайзии приостановили военные и полицейские закупки на фоне коррупционного расследования

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 12:28
    В Малайзии приостановили военные и полицейские закупки на фоне коррупционного расследования

    Решения о закупках в вооруженных силах и полиции Малайзии, которые связаны с расследованием коррупции, временно приостановлены до полного приведения их в соответствие с действующими правилами.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Анвара Ибрагима.

    Решение было принято на фоне обвинений во взяточничестве, связанных с армейскими контрактами.

    Малазийская комиссия по борьбе с коррупцией (MACC) провела обыски в нескольких компаниях, подозреваемых в участии в коррупционной схеме, а также заморозила шесть банковских счетов, принадлежащих одному из фигурантов дела и членам его семьи.

    8 января в рамках расследования предполагаемой коррупции были задержаны бывший главнокомандующий армией и еще четыре человека. Как сообщают местные СМИ, в понедельник экс-глава армии был освобожден из-под стражи.

    По данным СМИ, премьер-министр Анвар Ибрагим заявил, что правительство через соответствующие министерства намерено пересмотреть и реорганизовать систему государственных закупок с целью повышения ее прозрачности.

    Он подчеркнул, что власти планируют выявить возможные слабые места и уязвимости в механизме закупок, после чего провести его обновление для обеспечения полного соблюдения установленных норм.

    Малайзия коррупция госзакупки вооруженные силы Малайзии Анвар Ибрагим

    Последние новости

    12:49

    Варринг Прабджот: Индия - империалистическое государство, угнетающее сикхов

    Внешняя политика
    12:49

    Быть или не быть: получится ли США добавить гренландскую звездочку на флаг?

    Аналитика
    12:40

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    Экология
    12:39

    "Азтелеком": В Агдаме и Кяльбаджаре более 1 тыс. домохозяйств обеспечены связью

    ИКТ
    12:35

    Дочь национального героя Шахина Тагиева рассказала о последних годах его жизни

    Внутренняя политика
    12:28

    В Малайзии приостановили военные и полицейские закупки на фоне коррупционного расследования

    Другие страны
    12:27

    Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 9,3%

    Финансы
    12:27

    Средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане увеличилась почти на 30%

    ИКТ
    12:21

    Боевой товарищ Шахина Тагиева поблагодарил государство за организацию похорон

    Внутренняя политика
    Лента новостей