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В Малайзии при падении самолета на автотрассу погибли не менее 10 человек

В Малайзии при падении самолета на автотрассу погибли не менее 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли в Малайзии в результате падения небольшого самолета Beechcraft 390 на автотрассу и его столкновения с автомобилем и мотоциклом.
Другие страны
17 августа 2023 г. 15:29
В Малайзии при падении самолета на автотрассу погибли не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в Малайзии в результате падения небольшого самолета Beechcraft 390 на автотрассу и его столкновения с автомобилем и мотоциклом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в западном штате Селангор, в окрестностях города Шах-Алам.

Самолет совершал местный перелет с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг, расположенный примерно в десяти километрах от места катастрофы. Погибли два пилота и шесть пассажиров самолета, а также водители автомобиля и мотоцикла. После столкновения начался сильный пожар.

На месте происшествия работают оперативные службы и полиция, ведется расследование.

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