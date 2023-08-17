В Малайзии при падении самолета на автотрассу погибли не менее 10 человек

В Малайзии при падении самолета на автотрассу погибли не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в Малайзии в результате падения небольшого самолета Beechcraft 390 на автотрассу и его столкновения с автомобилем и мотоциклом.

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