В Малайзии при опрокидывании автобуса пострадали 27 человек

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Рейсовый автобус, следовавший из города Сунгаи Петани в Куала-Лумпур, попал в ДТП в Малайзии.

Как передает Report со ссылкой на The Straits Times, автобус во время движения по трассе врезался в дорожный разделитель, вылетел в кювет и опрокинулся.

На борту транспортного средства находились 55 человек, 27 пострадали, у четырёх из них серьёзные травмы.

Отмечается, что водителя и экспедитора автобуса проверят на содержание в крови наркотических веществ.