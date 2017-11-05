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    В Малайзии при опрокидывании автобуса пострадали 27 человек

    Автобус во время движения по трассе врезался в дорожный разделитель, вылетел в кювет и опрокинулся

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Рейсовый автобус, следовавший из города Сунгаи Петани в Куала-Лумпур, попал в ДТП в Малайзии.

    Как передает Report со ссылкой на The Straits Times, автобус во время движения по трассе врезался в дорожный разделитель, вылетел в кювет и опрокинулся.

    На борту транспортного средства находились 55 человек, 27 пострадали, у четырёх из них серьёзные травмы.

    Отмечается, что водителя и экспедитора автобуса проверят на содержание в крови наркотических веществ.

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