В Малайзии предотвращен теракт против саудовского короля

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Задержанные в Малайзии четверо граждан Йемена планировали совершить террористическую атаку в отношении членов королевской семьи Саудовской Аравии, которые побывали недавно в Куала-Лумпуре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал журналистам глава национальной полиции Халид Абу Бакар.

"Мы сумели арестовать их до того момента, как они смогли что-то совершить", - сказал главный полицейский страны.

По данным правоохранительных органов, иностранцы, возраст которых составляет от 26 до 33 лет, были задержаны 26 февраля во время антитеррористического рейда. Среди подозреваемых - студент частного вуза Малайзии, еще один работает поваром в одном из местных ресторанов.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в сопровождении многочисленной делегации прибыл в Малайзию с визитом 26 февраля. Четырехдневная поездка стала первым для него официальным визитом в Куала-Лумпур.