В Малайзии предотвращено похищение премьера боевиками ИГ

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Малайзии Захид Хамиди заявил, что полиция страны предотвратила похищение боевиками террористической организации "Исламское государство" ряда высокопоставленных политиков, в том числе главы малайзийского правительства Наджиба Разака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Star Online.

"Тридцатого января 2015 года 13 человек, связанных с ДАИШ (арабское название ИГ - ред.), планировали похитить лидеров страны, включая премьер-министра, министра внутренних дел и министра обороны", - заявил Захид Хамиди, также занимающий пост главы малайзийского МВД, во время выступления в нижней палате парламента.

По его словам, полиция предотвратила четыре нападения боевиков ИГ в Малайзии.

Вице-премьер отметил, что в стране нет отделения ИГ, но некоторые жители находятся под влиянием идеологии террористической группировки и подчиняются напрямую ее лидерам, которые находятся в Сирии и Ираке.





