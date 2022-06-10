В Малайзии планируют отменить смертную казнь

Правительство Малайзии решило отменить обязательную смертную казнь.

Правительство Малайзии решило отменить обязательную смертную казнь.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр по вопросам парламента и законодательства Малайзии Ван Джунаиди Туанку Джафар.

Сейчас за 11 преступлений, включая убийство, наркоторговлю и терроризм, обязательным наказанием является смертная казнь. Теперь же решение о вынесении смертного приговора или другого вида наказания по этим преступлениям будет принимать судья.

Министр отметил, что правительство продолжит обсуждать этот вопрос, в том числе эксперты будут оценивать изменения с точки зрения конституционности и пропорциональности наказания деянию. Пока неизвестно, когда законопроект с такими изменениями будет внесен в парламент.