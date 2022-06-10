В Малайзии планируют отменить смертную казнь

Правительство Малайзии решило отменить обязательную смертную казнь.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр по вопросам парламента и законодательства Малайзии Ван Джунаиди Туанку Джафар.
Сейчас за 11 преступлений, включая убийство, наркоторговлю и терроризм, обязательным наказанием является смертная казнь. Теперь же решение о вынесении смертного приговора или другого вида наказания по этим преступлениям будет принимать судья.
Министр отметил, что правительство продолжит обсуждать этот вопрос, в том числе эксперты будут оценивать изменения с точки зрения конституционности и пропорциональности наказания деянию. Пока неизвестно, когда законопроект с такими изменениями будет внесен в парламент.