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В Малайзии планируют отменить смертную казнь

В Малайзии планируют отменить смертную казнь Правительство Малайзии решило отменить обязательную смертную казнь.
Другие страны
10 июня 2022 г. 13:28
В Малайзии планируют отменить смертную казнь

Правительство Малайзии решило отменить обязательную смертную казнь.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр по вопросам парламента и законодательства Малайзии Ван Джунаиди Туанку Джафар.

Сейчас за 11 преступлений, включая убийство, наркоторговлю и терроризм, обязательным наказанием является смертная казнь. Теперь же решение о вынесении смертного приговора или другого вида наказания по этим преступлениям будет принимать судья.

Министр отметил, что правительство продолжит обсуждать этот вопрос, в том числе эксперты будут оценивать изменения с точки зрения конституционности и пропорциональности наказания деянию. Пока неизвестно, когда законопроект с такими изменениями будет внесен в парламент.

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Версия на английском языке Malaysia to abolish mandatory death penalty

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