В Малайзии оппозиция впервые побеждает на выборах в парламент

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Оппозиционная коалиция "Альянс надежды" во главе с экс-премьером Махатхиром Мохамадом впервые в истории побеждает на выборах в парламент Малайзии, завершившихся несколько часов назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на данные Избирательной комиссии страны.

Согласно опубликованным данным, это политическое объединение получает как минимум 112 мест в нижней палате, что является необходимым для формирования нового состава правительства. Как сообщили в избирательной комиссии, явка составила около 76%, тогда как на прошлых выборах в 2013 году она достигла 85%.

Правящая до недавнего времени коалиция "Национальный фронт" находилась у власти более 60 лет, с момента обретения страной независимости и побеждала на выборах 13 раз подряд. "Альянс надежды" в составе пяти партий был сформирован в сентябре 2015 года.