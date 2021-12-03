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В Малайзии обнаружили первый случай заражения "омикрон"-штаммом

В Малайзии обнаружили первый случай заражения "омикрон"-штаммом В Малайзии обнаружили первый в стране случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".
Другие страны
3 декабря 2021 г. 13:54
В Малайзии обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Малайзии обнаружили первый в стране случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Новый штамм коронавируса выявили у 19-летней иностранной студентки, которая в ноябре приехала в Малайзию после посещения своей семьи в ЮАР.

Студентка была полностью вакцинирована от коронавируса, у нее не было никаких симптомов.

Ранее власти Малайзии, как и многих стран, ранее ввели ограничения из-за распространения нового штамма, в частности, запретили въезд из восьми африканских стран.

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Версия на азербайджанском языке Malaziyada “Omikron” ştamına ilk yoluxma qeydə alınıb
Версия на английском языке Malaysia reports its first Omicron case

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