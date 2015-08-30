В Малайзии начался второй день протестов против премьер-министра

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Несколько десятков тысяч человек готовятся принять участие в протестных акциях в Куала-Лумпуре. Активисты требуют отставки премьер-министра страны Наджиба Разака.

Протесты начались в субботу. По данным полиции, в них приняли участие 25 тысяч человек, однако организаторы утверждают, что на улицы вышли 200 тысяч, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Некоторые активисты остались ночевать на улице, чтобы сразу продолжить участие в акции на следующий день. Протесты должны продлиться до полуночи воскресенья.

Участники акций возмущены новостями о том, что на банковский счет премьера Малайзии было зачислено 700 млн долларов от неизвестных иностранных спонсоров.

Сам Разак отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что активисты очерняют образ Малайзии на международной арене.