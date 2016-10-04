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    В Малайзии на крышу школы упал вертолет с военными

    Среди людей, находившихся на борту, только пилот получил незначительные травмы

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Вертолет Sikorsky S-61, на борту которого находились 14 военных, во вторник утром упал на крышу здания одной из школ в городе Тавау на востоке Малайзии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

    Среди людей, находившихся на борту, только пилот получил незначительные травмы, в то время как семь учеников и еще один мужчина получили ранения и были доставлены в больницу для получения необходимой помощи, сообщил помощник шефа полиции Тавау Фадиль Маркус.

    Отмечается, что вертолет совершал внутренний перелет в штате Сабах, когда пилот потерял управление воздушным судном.

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