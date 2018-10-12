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    В Малайзии могут отменить смертную казнь

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Правительство Малайзии решило внести изменения в закон и отменить смертную казнь.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times.

    Министр страны Лив Вуй Къюнг отметил, что поправки в законодательство будут внесены на рассмотрение парламента уже в следующий понедельник, 15 октября.

    Также он добавил, что для всех приговорённых к смерти заключённых будет введён мораторий.

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