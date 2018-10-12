В Малайзии могут отменить смертную казнь

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Правительство Малайзии решило внести изменения в закон и отменить смертную казнь.
Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times.
Министр страны Лив Вуй Къюнг отметил, что поправки в законодательство будут внесены на рассмотрение парламента уже в следующий понедельник, 15 октября.
Также он добавил, что для всех приговорённых к смерти заключённых будет введён мораторий.
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