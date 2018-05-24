В Малайзии министрам урежут зарплаты на 10%

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад за первые две недели у власти объявил о предстоящем понижении на 10% заработной платы министров.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, он также объявил о предстоящем упразднении ряда государственных ведомств.

Ликвидированы будут Департамент специальных проблем, Малайзийская организация внешней разведки, Национальное инновационное агентство, Малайзийский глобальный центр инноваций и творчества, Комиссия по наземному транспорту, Бюро управления контроля исполнительной деятельности, Национальный совет профессоров и преподавателей и Комитет представителей населения, говорится в сообщении. Кроме того, Мохамад объявил о предстоящей инспекции всех крупных инфраструктурных проектов предыдущего правительства.