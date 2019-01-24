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    В Малайзии избран новый король

    Короля Малайзии по конституции страны избирают раз в пять лет из своей среды девять наследственных султанов

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Шестнадцатым в истории независимой Малайзии королем сегодня избран султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах, наследственный правитель малайзийского штата Паханг, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Выборы нового короля состоялись на заседании Совета правителей Малайзии в столице Куала-Лумпуре, которое проходило под председательством султана штата Тренганну Мизана Зайнала Абидина.

    Короля Малайзии по конституции страны избирают раз в пять лет из своей среды девять наследственных султанов, традиционных наследственных правителей девяти штатов страны.

    Отметим, что в конце прошлого года предыдущий король Мохаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной, а в начале года отрекся от престола.

    Новый король Малайзии султан Абдулла - 59-летний спортсмен и спонсор национальных спортивных программ, президент малайзийский Федерации футбола и член правления ФИФА.

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