В Малайзии избран новый король

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Шестнадцатым в истории независимой Малайзии королем сегодня избран султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах, наследственный правитель малайзийского штата Паханг, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Выборы нового короля состоялись на заседании Совета правителей Малайзии в столице Куала-Лумпуре, которое проходило под председательством султана штата Тренганну Мизана Зайнала Абидина.

Короля Малайзии по конституции страны избирают раз в пять лет из своей среды девять наследственных султанов, традиционных наследственных правителей девяти штатов страны.

Отметим, что в конце прошлого года предыдущий король Мохаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной, а в начале года отрекся от престола.

Новый король Малайзии султан Абдулла - 59-летний спортсмен и спонсор национальных спортивных программ, президент малайзийский Федерации футбола и член правления ФИФА.