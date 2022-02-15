О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Малайзии голодный слон разгромил склад военных с пайками

В Малайзии голодный слон разгромил склад военных с пайками В Малайзии слон вышел из джунглей и пробрался в военный лагерь в поисках еды.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 14:36
В Малайзии голодный слон разгромил склад военных с пайками

В Малайзии слон вышел из джунглей и пробрался в военный лагерь в поисках еды.

Как передает Report, сообщает World of Buzz.

По информации СМИ, инцидент произошел в штате Перак. Слон, оказавшись на территории лагеря, нашел склад с продуктами для солдат, который и разгромил. В результате инцидента никто не пострадал, но действия животного принесли материальный ущерб.

Как рассказали военные, слон повредил дорогостоящее оборудование и линии электоропередачи. Офицеры пытались прогнать животное, кидая в него предметами, но это не помогало.

Директор фонда дикой природы Перака Юсофф Шариф сообщил, что в курсе случившегося, но его это не удивляет. По словам мужчины, в последнее время подобные происшествия случаются довольно часто.

Пользователи соцсетей, узнав про ситуацию со слоном, встали на защиту животного.

"Животные никогда не вторгались к людям. Это люди вторгаются в места их обитания", — пишут люди.

Специалисты считают, что причиной голода слона стала вырубка деревьев в джунглях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hungry elephant invades military ration warehouse in search for food

Другие новости из категории

США потребовали у Гондураса ареста и экстрадиции экс-президента Эрнандеса
США потребовали у Гондураса ареста и экстрадиции экс-президента Эрнандеса
15 февраля 2022 г. 12:02
Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla почти на 6 млрд долларов
Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla почти на 6 млрд долларов
15 февраля 2022 г. 11:47
На востоке Китая обнаружили развалины комплекса строений периода династии Тан
На востоке Китая обнаружили развалины комплекса строений периода династии Тан
15 февраля 2022 г. 11:07
В результате крупного ДТП в Испании пострадали 30 человек
В результате крупного ДТП в Испании пострадали 30 человек
15 февраля 2022 г. 10:21
Американцам рекомендовали не ехать в Южную Корею из-за темпов роста COVID
Американцам рекомендовали не ехать в Южную Корею из-за темпов роста COVID
15 февраля 2022 г. 09:17
США предложили Украине гарантии суверенного долга на сумму до $1 млрд
США предложили Украине гарантии суверенного долга на сумму до $1 млрд
15 февраля 2022 г. 08:53
Премьер Японии намерен провести телефонный разговор с Зеленским
Премьер Японии намерен провести телефонный разговор с Зеленским
15 февраля 2022 г. 08:26
Взрыв бомбы в Сомали, есть погибшие
Взрыв бомбы в Сомали, есть погибшие
15 февраля 2022 г. 08:08
В Нигерии освобождены 20 человек, похищенных преступными группами
В Нигерии освобождены 20 человек, похищенных преступными группами
15 февраля 2022 г. 07:27
Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь
Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Беларусь
15 февраля 2022 г. 07:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi