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В Малайзии эвакуировали более 37 тыс. человек из-за наводнений

В Малайзии эвакуировали более 37 тыс. человек из-за наводнений Более 37 тыс. человек были эвакуированы в Малайзии из-за сильных наводнений.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 09:58
В Малайзии эвакуировали более 37 тыс. человек из-за наводнений

Более 37 тыс. человек были эвакуированы в Малайзии из-за сильных наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр королевства Анвар Ибрагим.

"Число пострадавших от наводнений возросло до 37 189 человек, в том числе 11 385 семей в шести штатах", - приводит слова премьера газета The Star.

Издание отмечает, что стихийное бедствие затронуло шесть малайзийских штатов - Келантан, Тренгану, Кедах, Перлис, Джохор и Перак. Для пострадавших было организовано 322 временных эвакуационных центра.

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Версия на английском языке Over 37,000 people in six Malaysian states hit by flooding

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