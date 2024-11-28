В Малайзии эвакуировали более 37 тыс. человек из-за наводнений

Более 37 тыс. человек были эвакуированы в Малайзии из-за сильных наводнений.

Более 37 тыс. человек были эвакуированы в Малайзии из-за сильных наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр королевства Анвар Ибрагим.

"Число пострадавших от наводнений возросло до 37 189 человек, в том числе 11 385 семей в шести штатах", - приводит слова премьера газета The Star.

Издание отмечает, что стихийное бедствие затронуло шесть малайзийских штатов - Келантан, Тренгану, Кедах, Перлис, Джохор и Перак. Для пострадавших было организовано 322 временных эвакуационных центра.