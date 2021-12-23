В Малайзии число погибших в результате наводнений возросло до 37

Число погибших в результате наводнений на западе Малайзии увеличилось до 37 человек, еще по меньшей мере 10 числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате наводнений на западе Малайзии увеличилось до 37 человек, еще по меньшей мере 10 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный инспектор полиции Акрил Сани Абдулла.

"За минувшие сутки поступила информация о гибели пятерых местных жителей, среди которых один ребенок", - приводит его слова агентство BERNAMA. "Наиболее тяжелая ситуация складывается сейчас в штате Паханг", - указал глава национальной полиции. Он также сообщил, что "в центрах эвакуации находятся около 68,3 тыс. человек".

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб объявил о выделении 100 млн ринггитов (23,6 млн долларов США) на восстановление инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных в результате наводнений. Он также сообщил, что каждая семья, пострадавшая из-за стихии, получит компенсацию в размере тысячи ринггитов (236 долларов).

По оценкам местных метеослужб, продолжающиеся почти неделю осадки в ряде районов на западе Малайзии стали сильнейшими за последние 100 лет.