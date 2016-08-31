В Малайзии арестованы 3 сторонника ИГ, планировавшие теракты в канун Дня независимости

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Малайзии задержали 3 подозреваемых в подготовке терактов, которые должны были произойти в канун отмечаемого сегодня Дня независимости.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении шефа полиции страны Халида Абу Бакара.

По его словам, "идейный вдохновителем стал находящийся в Сирии боевик Мухаммад Ванди, занимающий высокие позиции в группировке "Исламское государство" (ИГ). "Арестованные получали указания от экстремиста, в частности, планировали атаки в торгово-развлекательных центрах, полицейских участках, а также в индуистском храме в штате Селангор", - рассказал главный полицейский страны.

Халид также добавил, что "возраст задержанных - 20-27 лет, при обыске у них было обнаружены гранаты и огнестрельное оружие". После совершения терактов молодые люди планировали покинуть Малайзию и направиться в Сирию, сообщил он.