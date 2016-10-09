В Малайзии арестованы 16 человек за связи с ИГ

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Малайзии арестовали 16 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, со ссылкой на ТАССС, об этом сообщил шеф полиции королевства Халид Абу Бакар.

По его словам, спецоперация проходила с конца сентября в шести штатах страны. "14 задержанных состояли в террористической ячейке, напрямую подчиняясь Мухаммаду Ванди, который в настоящее время находится в Сирии, где воюет на стороне ИГ, а также считается организатором недавнего теракта в Малайзии", - отметил глава полиции.

Он также добавил, что "среди задержанных - несколько частных предпринимателей, сотрудник банка, работник одной из государственных школ, студенты, а также безработные".

Кроме того, рассказал Халид Абу Бакар, в столичном аэропорту 22 сентября был арестован 20-летний учащийся одного из местных вузов, после того, как днем ранее он был задержан властями Турции за попытки проникнуть в Сирию.