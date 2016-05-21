В Малайзии арестованы 14 человек, подозреваемых в причастности к ИГ

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Полиция Малайзии задержала 14 человек по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении заместителя руководителя правоохранительных органов страны Нура Рашиба Ибрахима.

"Специальное антитеррористическое подразделение 17-20 мая провело широкомасштабную операцию в нескольких штатах, а также в Куала-Лумпуре, результатом которой стало задержание 13 мужчин и одной женщины, их возраст составляет от 22 до 49 лет", - заявил он.

По данным правоохранительных органов, восемь арестованных занимались организацией каналов для переводов финансовых средств экстремистам ИГ в Сирии, а также террористам из группировки "Абу Сайяф".



