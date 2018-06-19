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    В Мальмё один человек скончался после стрельбы

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Один из пострадавших после стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в городе Мальмё на юге Швеции, скончался.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция города.

    "Один из раненых – 18-летний мужчина, скончался в больнице", — говорится в сообщении для прессы.

    Информация о стрельбе на улице поступила в 20.13, и в больницу доставили в общей сложности пятерых пострадавших. Не поясняется, что именно стало поводом для стрельбы. Полиция работает над установлением личности пострадавших. Сообщений о задержанных пока нет.

    По данным газеты Sydsvenskan, инцидент произошел в центре города. 

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