В Мальмё один человек скончался после стрельбы

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Один из пострадавших после стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в городе Мальмё на юге Швеции, скончался.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция города.

"Один из раненых – 18-летний мужчина, скончался в больнице", — говорится в сообщении для прессы.

Информация о стрельбе на улице поступила в 20.13, и в больницу доставили в общей сложности пятерых пострадавших. Не поясняется, что именно стало поводом для стрельбы. Полиция работает над установлением личности пострадавших. Сообщений о задержанных пока нет.

По данным газеты Sydsvenskan, инцидент произошел в центре города.