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В Макрона бросили помидоры во время поездки на север Франции

В Макрона бросили помидоры во время поездки на север Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся нападению во время встречи с жителями коммуны Сержи на севере страны, где в него бросили несколько помидоров.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 16:41
В Макрона бросили помидоры во время поездки на север Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся нападению во время встречи с жителями коммуны Сержи на севере страны, где в него бросили несколько помидоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент был показан в прямом эфире телеканала BFM.

В ходе общения главы государства с посетителями местного рынка, в его сторону из толпы бросили помидоры черри, однако все они попали в стоявшего за президентом охранника. После этого служба безопасности взяла президента в плотное кольцо и раскрыла над ним зонтик, чтобы избежать повторного нападения. Тем не менее Макрон вскоре возобновил сеанс общения с французами. Информации о задержании нападавшего пока нет.

Это уже не первое нападение на Макрона в ходе подобных поездок по стране. В июне 2021 года, когда президент решил пообщаться с жителями коммуны Тен-Л'Эрмитаж (департамент Дром), один из стоявших в толпе выкрикнул фразу, напоминавшую французский средневековый боевой клич, и дал ему пощечину. Нападавший был задержан и позже приговорен к 18 месяцам тюрьмы, из которых провел в заключении только четыре. В сентябре 2021 года мужчина бросил в Макрона вареное яйцо, когда тот пришел на сельскохозяйственную выставку в Париже. Нападавшего поместили на лечение в психиатрическую клинику.

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции 10 апреля. По его итогам в финал предвыборного марафона вышли Макрон и Ле Пен. Во втором туре, состоявшемся 24 апреля, по предварительным данным МВД Франции, действующий президент набрал 58,5% голосов, Ле Пен получила 41,5%. Официальные итоги будут объявлены Конституционным советом страны 27 апреля.

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Версия на английском языке Protester throws tomatoes at Emmanuel Macron during public walkabout days after election victory

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