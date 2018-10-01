В Македонии завершился референдум о государственном наименовании республики

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Голосование на референдуме по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония завершилось в воскресенье в балканской стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), уровень явки после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против - 5,82%.

В соответствии с македонским законодательством явка избирателей менее 50% может свидетельствовать о провале референдума.

Согласно закону, для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, которое составляет более 1,8 млн человек.