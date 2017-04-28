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    В Македонии протестующие ворвались в здание парламента - ВИДЕО

    Причиной волнений стал тот факт, что спикером парламента был избран албанец© mkd.mk

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Демонстранты прорвали полицейский кордон и вошли в здание македонского парламента.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik, причиной волнений стал тот факт, что спикером парламента был избран албанец Талат Хафер.

    Через некоторое время спецназ разогнал толпу и освободил здание.

    Политический кризис в Македонии начался после выборов 2016 года, когда консервативная партия бывшего премьер-министра Николая Груевского победила на выборах, но не смогла набрать достаточного количества голосов, чтобы сформировать правительство.

    В итоге появилась коалиция, которую составили социал-демократы и две партии, представляющие этнических албанцев.

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