В Македонии протестующие ворвались в здание парламента - ВИДЕО

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Демонстранты прорвали полицейский кордон и вошли в здание македонского парламента.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, причиной волнений стал тот факт, что спикером парламента был избран албанец Талат Хафер.

Через некоторое время спецназ разогнал толпу и освободил здание.

Политический кризис в Македонии начался после выборов 2016 года, когда консервативная партия бывшего премьер-министра Николая Груевского победила на выборах, но не смогла набрать достаточного количества голосов, чтобы сформировать правительство.

В итоге появилась коалиция, которую составили социал-демократы и две партии, представляющие этнических албанцев.