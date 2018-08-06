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    В Македонии объявили бойкот референдуму по переименованию страны

    Оппозиционный македонский политик Янко Бачев: Бойкотом мы остановим переименование страны© Getty

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Македонии три десятка партий и движений начали кампанию по бойкоту референдума о переименовании страны, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Во главе кампании по бойкоту стоит оппозиционный македонский политик Янко Бачев. Представители организации заявили, что будут ходить от двери к двери, чтобы убедить граждан страны не ходить на референдум 30 сентября.

    "Мы собрались, чтобы не допустить, чтобы нас стерли с мировой карты наций. Мы этого не позволим. Эта битва больше предательской авантюры нынешних властей - бойкотом мы остановим переименование страны", - сказал Я.Бачев.

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