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    В Македонии началось голосование на референдуме о переименовании страны

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Македонии началось голосование на референдуме о межправительственном договоре с Грецией о переименовании республики. 

    Как сообщает Report, участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени) в 80 муниципалитетах и в столице республики — Скопье.

    Гражданам предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?».

    Как ожидается, голосование продлится до 19:00 по местному времени.

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