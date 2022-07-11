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В Макао закрылись все казино из-за новой вспышки COVID-19

В Макао закрылись все казино из-за новой вспышки COVID-19 В китайском Макао впервые за два года закрылись все казино на фоне новой вспышки пандемии COVID-19. Как передает Report, об этом пишет The Guardian.
Другие страны
11 июля 2022 г. 15:48
В Макао закрылись все казино из-за новой вспышки COVID-19

В китайском Макао впервые за два года закрылись все казино на фоне новой вспышки пандемии COVID-19. Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Азартные игры являются одной из основных статей доходов специального административного региона. В отрасли прямо или косвенно занята большая часть населения, и на ее долю приходится более 80% государственных доходов.

Предполагается, что новые ограничения могут сказаться на экономическом благополучии Макао.

До этого казино в городе закрывали только в феврале 2020 года всего на две недели.

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Версия на английском языке Macau shuts casinos to contain worsening Covid outbreak

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