В Макао закрылись все казино из-за новой вспышки COVID-19

В китайском Макао впервые за два года закрылись все казино на фоне новой вспышки пандемии COVID-19. Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

В китайском Макао впервые за два года закрылись все казино на фоне новой вспышки пандемии COVID-19. Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Азартные игры являются одной из основных статей доходов специального административного региона. В отрасли прямо или косвенно занята большая часть населения, и на ее долю приходится более 80% государственных доходов.

Предполагается, что новые ограничения могут сказаться на экономическом благополучии Макао.

До этого казино в городе закрывали только в феврале 2020 года всего на две недели.