В Майами задержали планировавшего устроить теракт в ТЦ мужчину

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В американском городе Майами сотрудники контртеррористического подразделения ФБР задержали мужчину по подозрению в связях с ИГ и планировании взрыва в торговом центре.

Как передает Report, об этом пишет Miami Herald со ссылкой на местных властей.

Отмечается, что задержанный Висенте Солано планировал устроить теракт в одиночку.

По данным властей, мужчина также записывал видео в поддержку ИГ, однако прямых доказательств, что он действовал по указанию террористической группировки, нет.

Заседание по его делу в федеральном суде Майами намечено на понедельник, 23 октября.