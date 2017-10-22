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    В Майами задержали планировавшего устроить теракт в ТЦ мужчину

    Задержанный Висенте Солано планировал устроить теракт в одиночку

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В американском городе Майами сотрудники контртеррористического подразделения ФБР задержали мужчину по подозрению в связях с ИГ и планировании взрыва в торговом центре.

    Как передает Report, об этом пишет Miami Herald со ссылкой на местных властей.

    Отмечается, что задержанный Висенте Солано планировал устроить теракт в одиночку.

    По данным властей, мужчина также записывал видео в поддержку ИГ, однако прямых доказательств, что он действовал по указанию террористической группировки, нет.

    Заседание по его делу в федеральном суде Майами намечено на понедельник, 23 октября.

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