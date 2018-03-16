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    В Майами при обрушении пешеходного моста погибли от шести до 10 человек - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ При обрушении моста в Майами(США) погибли от шести до 10 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам местного филиала телеканала CBSсенатор от Флориды Билл Нельсон.

    ***23:52

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Miami Herald.

    Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей.

    На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна.

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