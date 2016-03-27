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    В Майами погиб фигурист Игорь Пашкевич

    Игорь Пашкевич родился в Москве, с 1997 года он выступал за Азербайджан

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Тренер по фигурному катанию Игорь Пашкевич трагически погиб в Майами, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

    Подробности гибели не уточняются. Бывшему спортсмену было 44 года.

    Игорь Пашкевич родился в Москве, с 1997 года он выступал за Азербайджан.

    В 1990 году Пашкевич выиграл чемпионат мира среди юниоров, в 1996 году он завоевал серебро на чемпионате Европы.

    Пашкевич был мастером спорта международного класса СССР. В последние годы он работал тренером в США.

    "ФФККР выражает соболезнования близким и друзьям Игоря Пашкевича", - говорится в сообщении.

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