В Майами погиб фигурист Игорь Пашкевич

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Тренер по фигурному катанию Игорь Пашкевич трагически погиб в Майами, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Подробности гибели не уточняются. Бывшему спортсмену было 44 года.

Игорь Пашкевич родился в Москве, с 1997 года он выступал за Азербайджан.

В 1990 году Пашкевич выиграл чемпионат мира среди юниоров, в 1996 году он завоевал серебро на чемпионате Европы.

Пашкевич был мастером спорта международного класса СССР. В последние годы он работал тренером в США.

"ФФККР выражает соболезнования близким и друзьям Игоря Пашкевича", - говорится в сообщении.