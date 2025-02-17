В Майами-Бич еврей обстрелял туристов из Израиля, приняв их за палестинцев

Двое туристов из Израиля получили ранения в США в результате нападения, совершенного местным евреем, принявшим их за палестинцев.

Двое туристов из Израиля получили ранения в США в результате нападения, совершенного местным евреем, принявшим их за палестинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Ynet.

Инцидент произошел в курортном городе Майами-Бич, штат Флорида.

По данным следствия, израильские туристы - отец и сын - ехали в автомобиле, злоумышленник обогнал их машину, развернулся, выбежал и открыл огонь, сделав в общей сложности 17 выстрелов в их сторону. Жертвы пытались спастись бегством, один из них получил огнестрельное ранение плеча, у другого резаная рана руки, их жизни вне опасности.

Нападавшим оказался 27-летний еврей Мордехай Брафман. После случившегося он вернулся домой, где вскоре был задержан полицейскими. Сейчас он помещен под стражу, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Следователи пока официально не говорят о мотивах его действий, но во время допроса он успел заявить, что думал, будто стреляет в палестинцев, и был уверен, что убил их.

"Следует отметить, что, находясь под стражей в нашей комнате для допросов, обвиняемый спонтанно заявил, что, когда он ехал на своем грузовике, он увидел двух палестинцев и застрелил обоих. Жертвы и обвиняемый не знакомы друг с другом", - говорится в заявлении полиции.