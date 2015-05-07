Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Махачкале уничтожены трое боевиков, блокированных в одном из многоэтажных домов по улице Ахмедхана Султана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), "активная фаза спецоперации контртеррористической операции, проведенной сегодня утром силами Оперативного штаба НАК в Республике Дагестан против вооруженных бандитов, укрывшихся в одном из многоэтажных домов Махачкалы и оказавших вооруженное сопротивление, завершена. Трое бандитов нейтрализованы, на месте боестолкновения обнаружено оружие и боеприпасы".

Двое погибших длительное время находились в федеральном розыске и являлись членами так называемой махачкалинской бандгруппы. "Они были причастны к целому ряду разбойных нападений, грабежей, вымогательств крупных денежных сумм у предпринимателей, в том числе под угрозой физической расправы, а также к организации и осуществлению подрывов и обстрелов военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в НАК.