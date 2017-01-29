В Махачкале на заправке прогремел взрыв

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на автозаправке в поселке Степной в Махачкале, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости в субботу источник в экстренных службах региона.

"Взрыв произошел на автозаправочной станции в поселке Степной Махачкалы. На месте происшествия работают спасатели, выехала бригада скорой помощи, информация о жертвах и пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.

В ГУМЧС региона РИА Новости подтвердили информацию о пожаре на заправке.

На месте уже работают пожарные и служба медицины катастроф.