В Махачкале на заправке прогремел взрыв

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на автозаправке в поселке Степной в Махачкале, информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости в субботу источник в экстренных службах региона.
"Взрыв произошел на автозаправочной станции в поселке Степной Махачкалы. На месте происшествия работают спасатели, выехала бригада скорой помощи, информация о жертвах и пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.
В ГУМЧС региона РИА Новости подтвердили информацию о пожаре на заправке.
На месте уже работают пожарные и служба медицины катастроф.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook