О нас

В Махачкале эвакуировали 50 человек из-за возгорания в многоквартирном доме

В Махачкале эвакуировали 50 человек из-за возгорания в многоквартирном доме Крыша многоквартирного дома горит в Махачкале. Эвакуированы 50 человек.
Другие страны
17 августа 2023 г. 11:06
В Махачкале эвакуировали 50 человек из-за возгорания в многоквартирном доме

Крыша многоквартирного дома горит в Махачкале. Эвакуированы 50 человек.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Мурадовой, 53. По прибытии пожарных расчетов в 08:31 горение происходит на мансардном этаже и кровле дома. Эвакуированы 50 человек, 15 человек спасены, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляет около 700 кв. м. "В тушении задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники", - добавили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Канаде 20-тысячный город эвакуируют из-за пожаров
В Канаде 20-тысячный город эвакуируют из-за пожаров
17 августа 2023 г. 11:21
Число погибших в результате проливных дождей в Индии возросло до 81
Число погибших в результате проливных дождей в Индии возросло до 81
17 августа 2023 г. 10:15
Байден пообещал Луле да Силве выделить $500 млн на восстановление лесов Амазонии
Байден пообещал Луле да Силве выделить $500 млн на восстановление лесов Амазонии
17 августа 2023 г. 09:40
В Белом доме отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории
В Белом доме отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории
17 августа 2023 г. 06:49
В Боливии при ДТП с автобусом погибли 18 человек, еще 20 ранены
В Боливии при ДТП с автобусом погибли 18 человек, еще 20 ранены
17 августа 2023 г. 06:03
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110
17 августа 2023 г. 04:42
Болгария присоединится к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины
Болгария присоединится к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины
17 августа 2023 г. 03:06
ФРС зафиксировала риски увеличения уровня инфляции в США
ФРС зафиксировала риски увеличения уровня инфляции в США
17 августа 2023 г. 01:47
Госдеп подтвердил скорое прибытие в Нигер нового посла США
Госдеп подтвердил скорое прибытие в Нигер нового посла США
16 августа 2023 г. 23:44
ЕС призвал противоборствующие стороны в Ливии к диалогу и деэскалации
ЕС призвал противоборствующие стороны в Ливии к диалогу и деэскалации
16 августа 2023 г. 22:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi