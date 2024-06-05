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В МАГАТЭ приняли критическую по отношению к Ирану резолюцию

В МАГАТЭ приняли критическую по отношению к Ирану резолюцию Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, предложенную ФРГ, Францией и Великобританией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Другие страны
5 июня 2024 г. 21:50
В МАГАТЭ приняли критическую по отношению к Ирану резолюцию

Совет управляющих МАГАТЭ принял критическую резолюцию по Ирану, предложенную ФРГ, Францией и Великобританией.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По данным агентства, "за" принятие документа было подано 20 голосов, "против" - два, 12 стран воздержались от решения.

ФРГ, Франция и Великобритания подготовили резолюцию с призывом к Ирану сотрудничать с МАГАТЭ и объяснить следы урана на некоторых незадекларированных объектах. В тексте также содержится призыв пересмотреть решение об отзыве из страны нескольких экспертов агентства.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед открытием сессии Совета управляющих заявлял, что у них нет информации, указывающей на наличие у Тегерана программы по созданию ядерного оружия. В то же время он отметил, что МАГАТЭ пока не может подтвердить мирный характер ядерной программы Ирана из-за отсутствия должного сотрудничества с иранской стороны.

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